Juventus | Chiesa | “Pirlo mi ha aiutato tantissimo | rapporto fantastico con tutta la squadra”

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Quello che mi ha caratterizzato quest’anno è la continuità di prestazioni, giocare con i campioni, vedere come si allenano, ma anche la mentalità che c’è alla, il volersi migliorare sempre e vincere”. Queste le parole di Federicoai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista bianconero è riuscito ad ambientarsi subito a Torino, e i meriti sono anche di mister: “E’ importante quello che mi insegna, mi hain questi mesi, soprattutto per la fiducia che mi ha dato. Ogni giorno mi da’ consigli su come migliorare, dalla fase difensiva a quella offensiva, credo che questo mi abbiatanto e posso solo ringraziarlo”.ha successivamente parlato di Cristiano Ronaldo: “La sua esultanza è contagiosa, ti viene voglia di farla. ...

Advertising

SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - pisto_gol : Secondo la stampa specializzata la Juve non vede l’ora di liberarsi di @PauDybala_JR Sbaglierò, ma proprio su Dybal… - forumJuventus : #JuveGenoa, domenica ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Ronaldo in attacco. Sulle fasce agiranno Cuad… - gilnar76 : Chiesa e l’esultanza con R ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Fiorentinanews : #Chiesa: 'Sono migliorato nella continuità di prestazioni. La mentalità della #Juventus mi ha aiutato. Ringrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiesa

... torna Luis Alberto: le probabili Zappacosta che dalle sue parti potrebbe trovarsi ad affrontare uno degli uomini più in forma del momento in casa, Federico: 'è un giocatore ...Tutte le notizie sulla squadraFederico Chiesa ha fin qui sorpreso un po' tutti per il breve periodo che ha necessitato per adattarsi alla sua nuova squadra dopo il trasferimento in estate dalla Fiorentina. Queste ...Nella stagione non esaltante vissuta dalla Juventus sino a questo momento, Federico Chiesa è sicuramente una delle note più positive. L’esterno offensivo arrivato nello scorso mese di ottobre dalla Fi ...