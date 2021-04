Isola dei Famosi | arrivano i soccorsi | “Aiutatelo | vi prego”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. All’deistanno succedendo tantissime peripezie, ultimamente i naufraghi si sono trovato in grave difficoltà. Scopriamo cos’è successo e chi è arrivato in loro aiuto. L’deicontinua a stupire tutti i telespettatori. Purtroppo dopo aver appreso che la puntata di questa sera salterà, una nuova difficoltà si è abbattuta sul reality di

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - zazoomblog : “Isola dei Famosi 2021” Tommaso Zorzi nuovo opinionista - #“Isola #Famosi #2021” #Tommaso #Zorzi - Federic32719920 : RT @LaFatinadiMTR: Daniela e la maledizione del 22esimo giorno. GF VIP 09 DOVETTE ABBANDONARE AL 22ESIMO GIORNO. ISOLA DEI FAMOSI 2021 È… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

TURISMO/ Perché l'Italia non alimenta la stagione estiva come Spagna e Grecia? Ma sulla stessa onda sono sintonizzati anche i sindaci di Favignana, di Lampedusa (e dell'Conigli) e Linosa (...... fra i quali si distingue per antichità la collezione di ornamenti plumariMundurucù e degli ... la grandedell'arcipelago della Melanesia, a nord dell'Australia, sono stati invece raccolti ...All'Isola dei Famosi stanno succedendo tantissime peripezie, ultimamente i naufraghi si sono trovato in grave difficoltà.Tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini è scoppiato l'amore a Supervivientes? Il gossip corre sul web e la showgirl si confessa.