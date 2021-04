Il Caso Von der Leyen e la fatica doppia delle donne in politica (Di venerdì 9 aprile 2021) «Il protocollo è stato rispettato alla lettera e non abbiamo mai fatto mancare la nostra ospitalità, in questa come in tutte le altre occasioni. Le sedie sono state disposte secondo i desiderata espressi nella riunione che precede l’incontro». È la risposta della Turchia alle polemiche per il mancato posto per la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen durante la visita ad Ankara al presidente turco Erdogan con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. https://twitter.com/vonderleyen/status/1379440802313744385 Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) «Il protocollo è stato rispettato alla lettera e non abbiamo mai fatto mancare la nostra ospitalità, in questa come in tutte le altre occasioni. Le sedie sono state disposte secondo i desiderata espressi nella riunione che precede l’incontro». È la risposta della Turchia alle polemiche per il mancato posto per la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen durante la visita ad Ankara al presidente turco Erdogan con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. https://twitter.com/vonderleyen/status/1379440802313744385

