Giro d'Italia, presentate a L'Aquila le Tappe abruzzesi (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Aquila - Tanto Abruzzo al Giro d'Italia quest'anno, come non si vedeva da tempo, tre partenze e un arrivo, una tappa interamente Aquilana, perchè come ha detto l'assessore regionale allo sport Guido Liris "l'Abruzzo rilancia e rafforza non solo il suo rapporto con il Giro d'Italia, ma si propone tra le regioni che più di tutte insistono sui grandi eventi per uscire dall'emergenza covid". La presentazione del Giro in Abruzzo ha visto la presenza del ct della nazionale azzurra Davide Cassani e del vincitore dell'edizione 2000 Stefano Garzelli, oltre al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. L'Aquila sarà sede di partenza il 17 maggio per la tappa che si concluderà a Foligno, quando la corsa rosa lascerà la regione: il suo ingresso in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) L'- Tanto Abruzzo ald'quest'anno, come non si vedeva da tempo, tre partenze e un arrivo, una tappa interamentena, perchè come ha detto l'assessore regionale allo sport Guido Liris "l'Abruzzo rilancia e rafforza non solo il suo rapporto con ild', ma si propone tra le regioni che più di tutte insistono sui grandi eventi per uscire dall'emergenza covid". La presentazione delin Abruzzo ha visto la presenza del ct della nazionale azzurra Davide Cassani e del vincitore dell'edizione 2000 Stefano Garzelli, oltre al sindaco dell'Pierluigi Biondi. L'sarà sede di partenza il 17 maggio per la tappa che si concluderà a Foligno, quando la corsa rosa lascerà la regione: il suo ingresso in ...

twitorino : La #MoleAntonelliana si veste di rosa a un mese dalla 104ma edizione del Giro d'Italia che partirà da Torino il pro… - bikechannel_ : -26 | #GiroRewind ?? Aldo Moser sullo Stelvio al Giro d’Italia 1965 ?? #Giro #Giro104 - borrillo62 : RT @diarioromano: @MercurioPsi @AlexBucci @virginiaraggi @gigivaudo @REvCivica @gloquenzi @RiprendRoma @RomaReport @romatoday @romatristezz… - pmattoccia : RT @diarioromano: @MercurioPsi @AlexBucci @virginiaraggi @gigivaudo @REvCivica @gloquenzi @RiprendRoma @RomaReport @romatoday @romatristezz… - Wilson1970wilso : Certo che per essere l'unica zona rossa in nord Italia ,c'è un sacco di gente in giro per Aosta!!!! Così non ne è usciamo -