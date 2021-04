Generali Italia e Genertel fanno il pieno di sigilli ITQF per RC Auto e Rapporto Qualità-Prezzo (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Generali Italia e Genertel, società del Gruppo Generali, confermano la loro eccellenza per innovazione e soddisfazione clienti, facendo incetta di sigilli nella consueta indagine dell‘Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), un ente indipendente che conduce analisi di prodotti, aziende e servizi. L’edizione 2021 del sondaggio su RC Auto e su Rapporto Qualità-Prezzo premia le due compagnie per l’attenzione che riservano, da un lato, al Rapporto umano e relazionale con il cliente, dall’altro alla cura e sviluppo dei rispettivi business. Generali Italia ottiene un giudizio “Ottimo” per innovazione – il punteggio più alto del mercato assicurativo -conquistando anche 6 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) –e Genertel, società del Gruppo, confermano la loro eccellenza per innovazione e soddisfazione clienti, facendo incetta dinella consueta indagine dell‘Istituto Tedescoe Finanza (ITQF), un ente indipendente che conduce analisi di prodotti, aziende e servizi. L’edizione 2021 del sondaggio su RCe supremia le due compagnie per l’attenzione che riservano, da un lato, alumano e relazionale con il cliente, dall’altro alla cura e sviluppo dei rispettivi business.ottiene un giudizio “Ottimo” per innovazione – il punteggio più alto del mercato assicurativo -conquistando anche 6 ...

Advertising

FaiCislMessina : RT @fai_cisl: #DecretoSostegni stagionali in agricoltura di nuovo in piazza per un #lavoroagricolodignitoso. ??Sabato 10 aprile presìdi dava… - stati_generali : L’Italia è una superpotenza nell’economia circolare, ripartiamo da qui - FaiLaghi : RT @fai_cisl: #DecretoSostegni stagionali in agricoltura di nuovo in piazza per un #lavoroagricolodignitoso. ??Sabato 10 aprile presìdi dava… - marinelli_franz : RT @fai_cisl: #DecretoSostegni stagionali in agricoltura di nuovo in piazza per un #lavoroagricolodignitoso. ??Sabato 10 aprile presìdi dava… - CircolarMenteNS : RT @Compraverde_: 6-8 #ottobre torna #Compraverde la XV edizione per fare il punto della situazione in materia di #GPP #Green Public Procur… -