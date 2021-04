Gelmini | “Speriamo possa aprire qualcosa dal 20 aprile”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 aprile 2021) Possibili riaperture dal 20, da maggio tutto il resto. Così Mariastella, ministra degli Affari regionali, risponde alla domanda sempre più pressante di alzare di nuovo le saracinesche dei negozi e delle attività commerciali. La protesta monta nelle piazze, come quella di Montecitorio, presa da assalto da negozianti e partite e iva, e pronta a riempirsi ancora lunedì. “Abbiamo la convinzione, la certezza, che il piano vaccinazioni sta andando avanti – spiegaa Radio Anch’io – Oggi di fronte a questo virus abbiamo un antidoto: il piano vaccinazioni, pur con delle criticità, sta andando avanti, c’è una leale collaborazione tra le Regioni, il generale Figliuolo, la Protezione Civile, il Ministero della Salute. Vogliamo riil Paese in sicurezza, in questo mese abbiamo riaperto le scuole, fatto ...