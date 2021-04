Gazzetta: via Bakayoko, Hysaj, Maksimovic e almeno uno tra Fabian e Koulibaly (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel futuro del Napoli tratteggiato dalla Gazzetta dello Sport, un capitolo è dedicato alle cessioni: sicuramente andranno via Hysaj e Maksimovic cui non è stato rinnovato il contratto. Non sarà riscattato Bakayoko (che pure all’inizio, aggiungiamo noi, era stato scambiato per un mix tra Vieira e Yaya Tourè ma – si sa – l’ambiente Napoli è mobile e ha l’inclinazione all’abbaglio). E poi partirà almeno un calciatore tra Koulibaly – che ha il pesante ingaggio di sei milioni netti – e Fabian. Questo in caso di qualificazione Champions, altrimenti partiranno entrambi. De Laurentiis deve ridurre il monte ingaggi, alleggerire l’imbarcazione. Che non potrà appesantirsi con un oneroso rinnovo a Lorenzo Insigne. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel futuro del Napoli tratteggiato dalladello Sport, un capitolo è dedicato alle cessioni: sicuramente andranno viacui non è stato rinnovato il contratto. Non sarà riscattato(che pure all’inizio, aggiungiamo noi, era stato scambiato per un mix tra Vieira e Yaya Tourè ma – si sa – l’ambiente Napoli è mobile e ha l’inclinazione all’abbaglio). E poi partiràun calciatore tra– che ha il pesante ingaggio di sei milioni netti – e. Questo in caso di qualificazione Champions, altrimenti partiranno entrambi. De Laurentiis deve ridurre il monte ingaggi, alleggerire l’imbarcazione. Che non potrà appesantirsi con un oneroso rinnovo a Lorenzo Insigne. L'articolo ilNapolista.

