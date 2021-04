Erdogan è un leader autoritario, non un dittatore (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è forse una dittatura in Turchia? Non vi è dubbio che il presidente turco è un leader autoritario. Erdo?an ha iniziato la sua carriera politica da conservatore con un’identità islamista e negli ultimi anni, con l’obiettivo di ottenere il consenso dell’estrema destra nazionalista (MHP), di cui è dal 2018 è alleato, ha iniziato a utilizzare un registro retorico fortemente nazionalista, islamista. Erdo?an vince elezioni dal 2002 e ad ogni tornata elettorale competono almeno setto o otto partiti con agende politiche anche completamente opposte. Inoltre Erdo?an ha subito una bruciante sconfitta nei maggiori centri urbani del paese nelle elezioni locali del marzo 2019. Che sia chiaro: il presidente turco e il suo governo stanno conducendo almeno dal 2013 una politica fortemente autoritaria nei confronti dell’opposizione e di ogni voce critica che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è forse una dittatura in Turchia? Non vi è dubbio che il presidente turco è un. Erdo?an ha iniziato la sua carriera politica da conservatore con un’identità islamista e negli ultimi anni, con l’obiettivo di ottenere il consenso dell’estrema destra nazionalista (MHP), di cui è dal 2018 è alleato, ha iniziato a utilizzare un registro retorico fortemente nazionalista, islamista. Erdo?an vince elezioni dal 2002 e ad ogni tornata elettorale competono almeno setto o otto partiti con agende politiche anche completamente opposte. Inoltre Erdo?an ha subito una bruciante sconfitta nei maggiori centri urbani del paese nelle elezioni locali del marzo 2019. Che sia chiaro: il presidente turco e il suo governo stanno conducendo almeno dal 2013 una politica fortemente autoritaria nei confronti dell’opposizione e di ogni voce critica che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan leader Erdogan è un leader autoritario, non un dittatore Per rassicurare i mercati, per dare fiducia agli investitori e per far ritornare i capitali nel paese, il leader turco ha bisogno di rilanciare positive relazioni con Stati Uniti e Unione europea. Il ...

Parlamento critica 'misoginia di Erdogan e inerzia di Michel' BRUXELLES La 'misoginia' del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e 'l'inerzia' del presidente del Consiglio europeo Charles Michel'. E' quanto hanno ...von der Leyen stata messa in disparte dal leader ...

Erdogan è un leader autoritario, non un dittatore C'è forse una dittatura in Turchia? Non vi è dubbio che il presidente turco è un leader autoritario. Erdogan ha iniziato la sua carriera politica da conservatore con un'identità islamista e negli ...

Parlamento critica 'misoginia di Erdogan e inerzia di Michel' BRUXELLES La 'misoginia' del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e 'l'inerzia' del presidente del Consiglio ... europea Ursula von der Leyen è stata messa in disparte dal leader di Ankara nel suo ...

