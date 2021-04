È morto il Principe Filippo | al via l’operazione “Fourth Bridge” Abiti neri e lutto nel Regno

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: - martimar0997 : RT @trash_italiano: È morto il Principe Filippo. ?? - 13Rosylu : RT @fridayiminI0ve: almeno il principe filippo è morto prima di uscire dal range di età dei giochi da tavolo della clementoni io non avrei… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Principe

a 99 anni il consorte di Elisabetta II. Saranno otto i giorni di lutto della regina Elisabetta II per la morte del suo "amato" consorte, ilFilippo,il 9 aprile all'età di 99 anni nel Castello di Windsor. I funerali dovrebbero svolgersi alla St George's Chapel al castello di Windsor, scrive la stampa britannica in attesa ...Com'èIlFilippo?/ Complicanze cardiache e problemi di salute ma.. ROSALYNNE MONTOYA FERMATA IN AEROPORTO: IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB La ragazza è stata quindi avvicinata dagli ...Con il principe Filippo si chiude un'era per la corona britannica La salute e i complotti Da molto tempo Filippo era malato e voci sulla sua morte giravano da tempo, tanto da alimentare voci ...Addio al principe Filippo: il marito di Elisabetta II è morto a 99 anni Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta II, è morto a 99 anni al castello di Windsor. Si era ritirato dalla ...