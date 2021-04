Due marò | risarcimento di 100 milioni di rupie ai pescatori

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India pronta a chiudere il caso dei due marò, risarcimento da un milione di euro. Le famiglie dei pescatori acce… - LaStampa : Corte India, il caso dei due Marò si chiude con un risarcimento da un milione di euro - rtl1025 : ??Si sta per chiudere anche davanti alla Corte suprema indiana il caso dei due marò, Girone e Latorre. L'Alta Corte… - Frances70511965 : @RaiNews Se lo Stato paga il risarcimento danni, qualche problemino si apre per i due ottimi maró, perché se il pre… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: L'India pronta a chiudere il caso dei due marò, risarcimento da un milione di euro. Le famiglie dei pescatori accettano… -

Ultime Notizie dalla rete : Due marò

furono già ascoltati dai pm di Roma il 3 gennaio del 2013 e nello stesso anno la Procura dispose una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della ...Davanti all' Alta Corte indiana sta per essere chiuso il caso deiitaliani, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre , in seguito alla decisione dell' arbitrato internazionale ., Il processo in Italia A luglio 2020, il Tribunale arbitrale internazionale ...