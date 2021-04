Covid: un’intera comunità piange il suo amato parroco (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Covid colpisce ancora fra i sacerdoti, lasciando un grande vuoto tra coloro che hanno conosciuto e hanno voluto bene a don Luigi. Don Luigi aveva 80 anni ed era da qualche settimana ricoverato all’ospedale di Varese. Aveva contratto il virus. I suoi parrocchiani e i suoi ragazzi non avevano mai smesso di pregare per lui. “Don L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilcolpisce ancora fra i sacerdoti, lasciando un grande vuoto tra coloro che hanno conosciuto e hanno voluto bene a don Luigi. Don Luigi aveva 80 anni ed era da qualche settimana ricoverato all’ospedale di Varese. Aveva contratto il virus. I suoi parrocchiani e i suoi ragazzi non avevano mai smesso di pregare per lui. “Don L'articolo proviene da La Luce di Maria.

