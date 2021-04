**Covid: Salvini, 'in piazza persone tranquille, punire cretini con codice penale'** (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Se in piazza va un imprenditore, una madre di famiglia, un gestore di palestre, di teatro, di cinema, di impianto sportivo che ha in quell'attività i sacrifici di 40 anni di lavoro, non va in piazza un delinquente, va in piazza una persona che vuole lavorare. Poi su cento manifestazioni che ci sono state e cento altre che ce ne saranno, 99 sono tranquille, pacifiche, colorate, ordinate, se ci si infila qualche cretino che aggredisce o insulta i poliziotti il codice penale prevede già che questo cretino venga allontanato e passi dei guai. Però fortunatamente tutte le persone che io incontro e ascolto quotidianamente sono assolutamente tranquille e vogliono assolutamente lavorare". Lo ha affermato il segretario della Lega, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Se inva un imprenditore, una madre di famiglia, un gestore di palestre, di teatro, di cinema, di impianto sportivo che ha in quell'attività i sacrifici di 40 anni di lavoro, non va inun delinquente, va inuna persona che vuole lavorare. Poi su cento manifestazioni che ci sono state e cento altre che ce ne saranno, 99 sono, pacifiche, colorate, ordinate, se ci si infila qualche cretino che aggredisce o insulta i poliziotti ilprevede già che questo cretino venga allontanato e passi dei guai. Però fortunatamente tutte leche io incontro e ascolto quotidianamente sono assolutamentee vogliono assolutamente lavorare". Lo ha affermato il segretario della Lega, ...

