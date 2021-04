Covid, Germania: in una settimana +20% in terapia intensiva (Di venerdì 9 aprile 2021) E' ancora allarme in Germania per l'emergenza coronavirus. Il Robert Koch Institut ha messo di nuovo in guardia dal sovraccarico del sistema sanitario tedesco. Nell'ultima settimana c'è stato un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) E' ancora allarme inper l'emergenza coronavirus. Il Robert Koch Institut ha messo di nuovo in guardia dal sovraccarico del sistema sanitario tedesco. Nell'ultimac'è stato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid, Germania: in una settimana +20% in terapia intensiva E' ancora allarme in Germania per l'emergenza coronavirus. Il Robert Koch Institut ha messo di nuovo in guardia dal sovraccarico del sistema sanitario tedesco. Nell'ultima settimana c'è stato un aumento del 20% dei ...

