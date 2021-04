Covid-19, l’Atletico Paranaense vaccinerà suoi giocatori e i tifosi (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’iniziativa significativa quella dell’Atletico Paranaense che, dopo il via libera del Congresso brasiliano sull’acquisizione dei vaccini contro il Covid da parte delle società private, ha provveduto a comunicare che vaccinerà non solo staff e giocatori, ma anche i propri tifosi.Attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale e apparsa anche sui canali social, il club brasioliano ha annunciato: "Insieme agli altri settori di attività, Athletico cercherà l’acquisto e la disponibilità di vaccini contro il Covid-19 per tutti i suoi dipendenti, atleti, commissioni tecniche e anche per tutti i membri dell’uragano che stanno collaborando al pagamento delle loro quote mensili nella pandemia, anche senza poter andare allo stadio. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’iniziativa significativa quella delche, dopo il via libera del Congresso brasiliano sull’acquisizione dei vaccini contro ilda parte delle società private, ha provveduto a comunicare chenon solo staff e, ma anche i propri.Attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale e apparsa anche sui canali social, il club brasioliano ha annunciato: "Insieme agli altri settori di attività, Athletico cercherà l’acquisto e la disponibilità di vaccini contro il-19 per tutti idipendenti, atleti, commissioni tecniche e anche per tutti i membri dell’uragano che stanno collaborando al pagamento delle loro quote mensili nella pandemia, anche senza poter andare allo stadio. ...

Advertising

ItaSportPress : Covid-19, l'Atletico Paranaense vaccinerà suoi giocatori e i tifosi - - giofra0027 : @DaRealSlimSulis @ilsidero @antofns @perchetendenza Per quanto riguarda i casi Covid ti sbagli perché l'Inter ha av… - ciapalchelghe : @max_blue @MassMing C'era ancora Allegri nella burrasca dell'inchiesta, in quella stagione il tifo in Champions ci… - danielescillia : @Teo__Visma Vero! Penso sia riconducibile al tipo di gioco tanto fisico e basato sul ritmo. Con questo numero di pa… - marilenagasbar1 : RT @M23Penn: @Gilgamesh__Fate @Cerrezio_FC @borghi_claudio Quello influenzale è un po' più alto e grasso mentre quello del Covid 19 è snell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Atletico Tutti gli eventi sportivi rinviati nei prossimi anni a causa del Covid-19 Sky Tg24