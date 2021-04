Con Crain Mobility le auto elettriche viaggiano sui treni

(Di venerdì 9 aprile 2021)è la startup che fa viaggiarenei: si è aggiudicata la challenge Per una mobilità sicura e sostenibile, lanciata da Gruppo FS e Le Villagecheall’interno di vagoni ferroviari e sfruttano il tempo di percorrenza per ricaricarsi. L’innovativa e assolutamente sfidante idea della startup, fondata… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con Crain

Corriere Nazionale

L'innovativa e assolutamente sfidante idea della startupMobility , fondata da Sara ... lanciata nel novembre 2019 dal Gruppo FS Italiane in partnershipl'acceleratore Le Village by Crédit ...Secondo il Detroit Business del Gruppo, le bufere di neve di metà febbraio 2021 hanno bloccato gli impianti del Texas e del Mississippi che lavorano il greggio.ricadute su tutta la filiera ...Ma, si spiega, per dispiegare nuove navi da guerra gli Usa devono dare un preavviso di almeno 14 giorni per l'eventuale ingresso. L'amministrazione Biden, infatti, starebbe considerando l'invio nelle ...La situazione al confine con l'Ucraina Le tensioni ai confini tra Russia e Ucraina rischiano di provocare un'escalation con l'entrata in campo degli Stati Uniti. Russia e Germania fanno parte assieme ...