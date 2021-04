(Di venerdì 9 aprile 2021) causati dgelate di questi giorni' I tecnici diAsti sono al lavoro per valutare ie gli interventi agronomici da effettuare in seguito al repentino abbassamento delle temperature ...

Advertising

GazzettadAsti : Coldiretti: “C’è apprensione per i danni alle colture -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti apprensione

Gazzetta D'Asti

"In questi casi di danneggiamento da freddo su piante arboree e arbustive " rileva il responsabile del servizio di assistenza tecnica diAsti, Antonio Bagnulo " si può meglio rilevare l'...E in quella manifestazione Eugenio Pollo, delladi Alessandria, verrà stroncato da un ... Ne seguirà un periodo di grande confusione edper una vicenda destinata a segnare la ...«Oltre alle basse temperature – rileva il vicedirettore di Coldiretti Asti, Luigi Franco – sicuramente sotto alla media, il fenomeno dei danneggiamenti da gelate oltre alla r ...I tecnici di Coldiretti Asti sono al lavoro per valutare i danni e gli interventi agronomici da effettuare in seguito al repentino abbassamento delle temperature verificatosi in questi giorni.