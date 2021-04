Caso di Covid alla ‘Sant’Angelo a Sasso’: intera classe in quarantena (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tampone positivo per un’alunna che frequenta la Scuola primaria cittadina della Sant’Angelo a Sasso. Subito sono scattate le misure previste dai Protocolli Covid e così, per disposizione del dirigente scolastico Michele Ruscello, l’Aula occupata dalla classe, frequentata dall’alunna è stata sanificata, come da protocollo mentre stamani l’intera classe è rimasta a casa, evitando la presenza in classe. Tutti i bambini iscritti in quella classe e gli insegnanti sono stati posti in quarantena. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tampone positivo per un’alunna che frequenta la Scuola primaria cittadina della Sant’Angelo a Sasso. Subito sono scattate le misure previste dai Protocollie così, per disposizione del dirigente scolastico Michele Ruscello, l’Aula occupata d, frequentata dall’alunna è stata sanificata, come da protocollo mentre stamani l’è rimasta a casa, evitando la presenza in. Tutti i bambini iscritti in quellae gli insegnanti sono stati posti in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

