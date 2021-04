Cambio colore regioni dal 12 aprile 6 in zona arancione: le regole (Di venerdì 9 aprile 2021) . L’intera Italia cambia ancora colore e diventa sempre più arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi, 8 aprile 2021, le nuove ordinanze che saranno in vigore da lunedì 12 aprile 2021. Passano in arancione le regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Brutte notizie invece, per la regione Sardegna, che passa in zona rossa. L’Isola per un breve periodo è stata anche l’unica zona bianca d’Italia. Ora si trova, invece, a dover affrontare una nuova ondata di contagi da Covid-19. Secondo l’Iss sono otto le regioni con l’indice Rt ancora sopra l’1. Cambio colore regioni dal 12 aprile 6 in ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 aprile 2021) . L’intera Italia cambia ancorae diventa sempre più. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi, 82021, le nuove ordinanze che saranno in vigore da lunedì 122021. Passano inle: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Brutte notizie invece, per la regione Sardegna, che passa inrossa. L’Isola per un breve periodo è stata anche l’unicabianca d’Italia. Ora si trova, invece, a dover affrontare una nuova ondata di contagi da Covid-19. Secondo l’Iss sono otto lecon l’indice Rt ancora sopra l’1.dal 126 in ...

