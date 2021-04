Calafiori (18 anni): «All’estero alla mia età sono in Nazionale, devono farci giocare» (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervista a monosillabi a Sky a Riccardo Calafiori difensore della Roma che stasera è entrato a partita in corso al posto dell’infortunato Spinazzola. Solo a un certo punto Calafiori – che ha diciotto anni – ha interrotto le risposte a monosillabi. È successo quando ha detto: «All’estero alla mia età giocano in prima squadra e sono in Nazionale», per concludere con quello che possiamo considerare un appello: «Fateci giocare». Ovviamente da studio hanno risposto: «Stasera hai giocato», come a dire non lamentarti. Calafiori ha giocato solo perché Spinazzola si è infortunato. Non a caso, come ricorda il Corriere dello Sport, l’Under 21 di Paolo Nicolato era la meno “esperta”, in termini di minutaggio dei singoli nei campionati top, tra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervista a monosillabi a Sky a Riccardodifensore della Roma che stasera è entrato a partita in corso al posto dell’infortunato Spinazzola. Solo a un certo punto– che ha diciotto– ha interrotto le risposte a monosillabi. È successo quando ha detto: «mia età giocano in prima squadra ein», per concludere con quello che possiamo considerare un appello: «Fateci». Ovviamente da studio hanno risposto: «Stasera hai giocato», come a dire non lamentarti.ha giocato solo perché Spinazzola si è infortunato. Non a caso, come ricorda il Corriere dello Sport, l’Under 21 di Paolo Nicolato era la meno “esperta”, in termini di minutaggio dei singoli nei campionati top, tra ...

