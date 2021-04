Cacciari | ' Legge Zan e Ius Soli? Con questa maggioranza sono pretese velleitarie'

(Di venerdì 9 aprile 2021) di Antonello Sette, due mesi fa, poco dopo l'avvento del nuovo Governo, ci aveva detto 'Draghi non sarà il salvatore della patria, ma farà. io penso bene, quello per cui è stato chiamato: ...

di Antonello Sette, due mesi fa, poco dopo l'avvento del nuovo Governo, ci aveva detto 'Draghi non sarà il ... Si sta facendo una grande fatica ad approvare la legge Zan contro l'omotransfobia. ...