ATP Cagliari 2021, risultati 9 aprile. In semifinale anche Nikoloz Basilashvili e Taylor Fritz (Di venerdì 9 aprile 2021) Sulla terra battuta di Cagliari si sono disputati quarti di finale del singolare maschile del torneo Sardegna Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che domani vedrà andare in scena le semifinali. Oltre ai match che vedono la vittoria di Lorenzo Sonego e la sconfitta di Lorenzo Musetti, altre due partite completano il quadro delle sfide odierne. Nella parte bassa del tabellone il numero 2 del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz, liquida lo sloveno Aljaz Bedene in appena un'ora e 27 minuti con il punteggio di 6-3 6-4 e domani sfiderà Lorenzo Sonego, testa di serie numero 3. Questo match si giocherà sul Centrale alle ore 12.00. Nella parte alta del tabellone, l'avversario del serbo Laslo Djere, giustiziere di Lorenzo Musetti, sarà il numero 4 del tabellone, il georgiano Nikoloz

Eurosport_IT : SUPER-SONEGO! ???????? L'azzurro vince una battaglia di quasi 3 ore, batte Hanfmann 3-6 7-6(6) 6-3, raggiunge la semif… - Eurosport_IT : Lorenzo Sonego continua a togliersi grandi soddisfazioni ???????? ??? - Agenzia_Ansa : #Tennis, Atp Cagliari: Musetti eliminato, Sonego in semifinale - sportli26181512 : Sardegna Open: Sonego in semifinale con Fritz, Musetti eliminato. Il programma su Sky: Prova super di Sonego che pa… - sportface2016 : #AtpCagliari 2021: i fratelli #Berrettini out in semifinale contro Bolelli/Molteni -