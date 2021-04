Aspi | Acs | offerta aperta anche a Cdp | valore azienda tra 9 - 10 mld

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Intesa: con Aspi valutata da Acs 10 miliardi, il valore corretto di Atlantia è 18,5 euro - classcnbc : AUTOSTRADE E L’OFFERTA SPAGNOLA Intervento a gamba tesa dell'#Acs di Florentino #Perez nella partita #Atlantia-… - MilanoFinanza : Intesa: con Aspi valutata da Acs 10 miliardi, il valore corretto di Atlantia è 18,5 euro - InvestingItalia : Atlantia, Acs conferma offerta quota Aspi, pronta a unirsi anche a Cdp - - tvbusiness24 : #Dossier Aspi, si fa avanti anche la spagnola #Acs che mette sul piatto 10 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Acs

Si riapre la vicenda legata alla cessione di Autostrade per l'Italia. Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha preso atto della manifestazione di interesse inviata dalla spagnola, un'offerta superiore di quasi un miliardo di euro rispetto a ......in(Autostrade per l'Italia) con un valore indicativo dell'azienda, in base ai dati pubblici disponibili, compreso tra 9 e 10 miliardi di euro". E' quanto si legge in un comunicato di...Perez è il nono uomo più ricco di Spagna con un patrimonio di 2,1 miliardi di dollari secondo Forbes, è a capo di Acs, società di costruzioni delle grandi opere da 34 miliardi di ricavi e 179mila ...2' di lettura. Continua a correre Atlantia a Piazza Affari dopo avere ricevuto una manifestazione di interesse da parte della Acs di Florentino Perez per acquisire una partecipazione in Aspi. Sulla ba ...