(Di venerdì 9 aprile 2021) Une un momento di sollievo per molti e per le attività da un mese chiuse. La sindaca di Torino Chiararisponde a chi le chiede un commento sulla notizia anticipata dal governatore regionale Alberto Cirio che ilgià da martedì potrà tornare in zona. “Aspettiamo l’ufficialità, che speriamo arrivi a breve, ma tutto dovrebbe portarci all’ingresso in zonada martedì. Speriamo di poter fare questo passo significativo. La zona– aggiunge – ha un impatto. Penso ad esempio a banchi extra alimentari o alla scuola. E’ un passaggio significativo, speriamo di poter fare questo passo in avanti” L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Appendino: “Piemonte arancione segnale importante” - c_appendino : #RT @TorinoClick: Conclusa questa mattina in piazza d’Armi la messa a dimora dei 43 tigli donati dalla Stratorino a… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Un fine settimana all’insegna della scherma giovanile al Pala Gianni Asti di #Torino ??… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Di Martino: “Massima attenzione dei Comuni ai processi di #inclusione per gli alunni disabili” ??… - Ansa_Piemonte : Torino: commemorate vittime del Cln al Martinetto. Sindaca Appendino, 'memoria è un dovere verso il futuro' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino Piemonte

Agenzia ANSA

... 2021Vaccini over 60, già 58mila le adesioni Redazione - Aprile 8, 2021Vaccini ... 2021 Palazzo di città Palazzo di città Sganga: "Per un percorso con quello auspicato da...... 2021Vaccini over 60, già 58mila le adesioni Redazione - Aprile 8, 2021Vaccini ... 2021 Palazzo di città Palazzo di città Sganga: "Per un percorso con quello auspicato da...Speriamo di poter fare questo passo significativo". A dirlo, nella diretta social del venerdì, la sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha da poco concluso la consueta riunione con la Regione e il ...Giornalista dal 2012, muove i suoi primi passi nel mondo dell'informazione all'interno della redazione di Nuova Società. Laureata in Culture Moderne Comparate, con una tesi sul New Journalism ...