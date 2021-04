Amici 20, i concorrenti sono vittime di uno scherzo: ecco cosa è accaduto (Di venerdì 9 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 9 Aprile su Canale 5 alle ore 16.10, i ragazzi ricevono delle sorprese in casetta. LEGGI ANCHE Amici 20, LE ANTICIPAZIONI DELLA QUARTA PUNTATA: UNA SOLA ELIMINAZIONE L’AUTRICE DELLO scherzo L’attrice ed imitatrice Francesca Manzini, ex concorrente di Amici Celebrities, fa degli scherzi ad alcuni concorrenti. La Manzini difatti chiamerà i ragazzi in veste di: Mara Venier, Ilary Blasi, Simone Ventura e Asia Argento.Tancredi e Deddy si esibiscono in casetta mentre Francesca Manzini imita la voce della Venier, dandogli alcune dritte. Al primo dice di fare un balletto sullo scalino cantando il suo inedito “Zero passi” mentre Tancredi deve cantare la sua “Las Vegas” facendo la sua solita mossa. I ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) IL DAYTIME DISU CANALE 5 Nella puntata del daytime di20 andata in onda oggi 9 Aprile su Canale 5 alle ore 16.10, i ragazzi ricevono delle sorprese in casetta. LEGGI ANCHE20, LE ANTICIPAZIONI DELLA QUARTA PUNTATA: UNA SOLA ELIMINAZIONE L’AUTRICE DELLOL’attrice ed imitatrice Francesca Manzini, ex concorrente diCelebrities, fa degli scherzi ad alcuni. La Manzini difatti chiamerà i ragazzi in veste di: Mara Venier, Ilary Blasi, Simone Ventura e Asia Argento.Tancredi e Deddy si esibiscono in casetta mentre Francesca Manzini imita la voce della Venier, dandogli alcune dritte. Al primo dice di fare un balletto sullo scalino cantando il suo inedito “Zero passi” mentre Tancredi deve cantare la sua “Las Vegas” facendo la sua solita mossa. I ...

Advertising

elisalannaa : RT @spotifyxamiciof: Concorrenti con più ascolti totali di Amici 19 (09/04) #1 Gaia 72m #2 Giulia Molino 16m #3 Nyv 14m #4 Martina Beltram… - LaSofiTM : Amici amanti di HP, senza rancore eh, ma smistare pure i concorrenti di LOL nelle varie casate mi sembra un tantino… - vogliosolote__ : RT @spotifyxamiciof: Concorrenti con più ascolti totali di Amici 17 (09/04) #1 Irama 476m #2 Biondo 53m #3 Emma Muscat 34m #4 Einar 11m #5… - cvmxlls : ma dov’è il tasto skip intro? voglio passare direttamente alla parte in cui fanno vedere gli altri concorrenti… - yrlogk : Quest’anno non sono ossessionata per i concorrenti di Amici perché mi fanno quasi tutti schifo, sono fiera di me -