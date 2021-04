Von der Leyen, Draghi: “Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione, ma con Erdogan bisogna essere franchi e cooperare” (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Mario Draghi è intervenuto sul cosiddetto sofa-gate, ossia la sedia negata alla responsabile della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante il vertice ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. “Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan nei confronti della presidente Von der Leyen, credo non sia stato appropriato – ha detto – Mi è dispiaciuto tantissimo per l’umiliazione che Von der Leyen ha dovuto subire”. Secondo Draghi però occorre trovare “l’equilibrio giusto”. “Con dittatori come Erdogan bisogna essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Marioè intervenuto sul cosiddetto sofa-gate, ossia la sedia negata alla responsabile della Commissione europea Ursula Von derdurante il vertice ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyipe il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. “Non condivido assolutamente il comportamento dinei confronti della presidente Von der, credo non sia stato appropriato – ha detto – Mi ètantissimo perche Von derha dovuto subire”. Secondoperò occorre trovare “l’equilibrio giusto”. “Con dittatori come...

Advertising

matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - alexbarbera : La vicenda della poltrona mancata a Ursula von der Leyen dimostra che la vita si risolve in poche e decisive scelte… - ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - VBauen : RT @MinistroEconom1: L'Unione Europea è furente per l'affronto di Erdogan nei confronti della Presidente Von Der Leyen e minaccia immediate… - luisellacanclin : RT @68kikka: E Pensare che #CharlesMichel avrebbe potuto restare nella storia cedendo una semplice sedia. - bella figura con la Von Der Ley… -