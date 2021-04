Vaccini: in Campania raggiunta quota un milione (Di giovedì 8 aprile 2021) In base ai dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 13.30, in Campania, e’ stata raggiunta la soglia del milione di somministrazioni di dosi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di questi 274.367 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.000.358 Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 8 aprile 2021) In base ai dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 13.30, in, e’ statala soglia deldi somministrazioni di dosi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di questi 274.367 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.000.358 Consiglia

