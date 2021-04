Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 8/04/21 (Di giovedì 8 aprile 2021) Sentite, io al prossimo che dentro gli studi di Uomini e Donne ci dice che non dobbiamo giudicare la sua perZona mi metto a gridare come tante pazze (cit). Eccheccazzo. Manco il tempo di sentire gli sproloqui psyco di Eugenia Rigotti, che oggi Alessio Ceniccola ci ripropone l’evergreen del ‘tu non puoi parlare di meeee, non puoi giudicare la mia vitaaa, la mia perZZZZZZonaaaa‘. Ma cche palleeeeeeeeeeeeeee. Ma di cosa caspita dovremmo parlare a Uomini e Donne, secondo voi? Sti corteggiatori e ste corteggiatrici che conoscono una persona insieme ad altra gente avranno il diritto a dire la loro opinione sulla gente in questione o no? Che poi è inutile che Alessio si inalberi con quel Bohdan perché alla fine quest’ultimo si è limitato ad esprimere un parere sulla base delle informazioni ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sentite, io al prossimo che dentro gli studi dici dice che non dobbiamo giudicare la sua perZona mi metto a gridare come tante pazze (cit). Eccheccazzo. Manco il tempo di sentire gli sproloqui psyco di Eugenia Rigotti, che oggi Alessio Ceniccola ci ripropone l’evergreen del ‘tu non puoi parlare di meeee, non puoi giudicare la mia vitaaa, la mia perZZZZZZonaaaa‘. Ma cche palleeeeeeeeeeeeeee. Ma di cosa caspita dovremmo parlare a, secondo voi? Sti corteggiatori e ste corteggiatrici che conoscono una persona insieme ad altra gente avranno il diritto a dire la loro opinionegente in questione o no? Che poi è inutile che Alessio si inalberi con quel Bohdan perché alla fine quest’ultimo si è limitato ad esprimere un parerebase delle informazioni ...

