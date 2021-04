Tempesta d'amore, anticipazioni 8 aprile: una terribile delusione (Di giovedì 8 aprile 2021) Una delle storie d'amore più intriganti di Tempesta d'amore si sta avviando verso un triste epilogo, come spiegano le anticipazioni di giovedì 8 aprile. Robert e Vanessa, infatti, arriveranno al capolinea a causa dell'ennesima delusione che lo chef infliggerà alla giovane Sonnbichler. La loro relazione è iniziata quasi per gioco, poco dopo la fine del matrimonio di Robert con Eva, ed entrambi si erano ripromessi di non innamorarsi, ma la ragazza, alla fine, si è ritrovata pazza del Saalfeld che, dal canto suo, pur nutrendo un profondo affetto per lei e gradendo la sua compagnia, non si è lasciato coinvolgere nella loro storia. Vanessa, dopo diversi litigi, ha deciso di lasciare Robert per poi tornare sui propri passi, arrivando persino ad entrare di notte nella sua stanza attraverso ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 aprile 2021) Una delle storie d'più intriganti did'si sta avviando verso un triste epilogo, come spiegano ledi giovedì 8. Robert e Vanessa, infatti, arriveranno al capolinea a causa dell'ennesimache lo chef infliggerà alla giovane Sonnbichler. La loro relazione è iniziata quasi per gioco, poco dopo la fine del matrimonio di Robert con Eva, ed entrambi si erano ripromessi di non innamorarsi, ma la ragazza, alla fine, si è ritrovata pazza del Saalfeld che, dal canto suo, pur nutrendo un profondo affetto per lei e gradendo la sua compagnia, non si è lasciato coinvolgere nella loro storia. Vanessa, dopo diversi litigi, ha deciso di lasciare Robert per poi tornare sui propri passi, arrivando persino ad entrare di notte nella sua stanza attraverso ...

