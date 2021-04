Sudan, sale a 132 morti bilancio di scontri inter - comunitari (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli scontri inter - comunitari avvenuti di recente in Sudan, nello Stato del Darfur occidentale, hanno provocato almeno 132 vittime, come ha detto oggi il suo governatore. Da sabato e per giorni i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Gliavvenuti di recente in, nello Stato del Darfur occidentale, hanno provocato almeno 132 vittime, come ha detto oggi il suo governatore. Da sabato e per giorni i ...

Ultime Notizie dalla rete : Sudan sale Sudan, sale a 132 morti bilancio di scontri inter - comunitari Il governo del Sudan ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione. "Secondo i rapporti medici, il numero dei morti è ora pari a 132", ha detto il governatore regionale, Mohamed Abdallah Douma, ...

Sudan: scontri tribali in Darfur occidentale, bilancio sale a 87 morti e 191 feriti Khartum, 07 apr 17:37 - salito ad almeno 87 morti e 191 feriti il bilancio degli scontri intercomunitari scoppiati nel fine settimana nella città sudanese di...

Sudan, sale a 132 morti bilancio di scontri inter-comunitari - Africa Agenzia ANSA Sudan, sale a 132 morti bilancio di scontri inter-comunitari (ANSA) - KHARTOUM, 08 APR - Gli scontri inter-comunitari avvenuti di recente in Sudan, nello Stato del Darfur occidentale, hanno provocato almeno 132 vittime, come ha detto oggi il suo governatore. Da ...

Sudan, al-Bashir e il genocidio in Darfur Il podcast di oggi, a cura di Giovanni Pigatto, si sofferma sulla figura di Omar Hasan Ahmad al-Bashir, salito al potere in Sudan con un colpo di stato nel 1989 e deposto nel 2019, trent'anni dopo. Pr ...

