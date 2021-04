Sparatoria negli Usa: 5 vittime, tra cui 2 bambini. Morto suicida il killer (Di giovedì 8 aprile 2021) Cinque persone sono morte a causa di una Sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della South Carolina. Tra le vittime due bambini e i loro nonni. La Sparatoria è avvenuta in un’abitazione privata. L’ufficio dello sceriffo della contea di York ha spiegato che la famiglia coinvolta è “molto importante e molto conosciuta” nella zona. Il presunto assassino, l’ex giocatore di football Phillip Adams, si è poi tolto la vita.“Il dottor Robert Lesslie e sua moglie Barbara - ha reso noto la polizia - sono stati trovati entrambi in casa e sono deceduti a causa di ferite da arma da fuoco, così come i loro due nipoti. E’ Morto per le ferite da arma da fuoco anche James Lewis, un uomo che stava lavorando nell’abitazione”. I due bambini avevano 5 e 9 anni. Ora si indaga per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Cinque persone sono morte a causa di unaavvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della South Carolina. Tra leduee i loro nonni. Laè avvenuta in un’abitazione privata. L’ufficio dello sceriffo della contea di York ha spiegato che la famiglia coinvolta è “molto importante e molto conosciuta” nella zona. Il presunto assassino, l’ex giocatore di football Phillip Adams, si è poi tolto la vita.“Il dottor Robert Lesslie e sua moglie Barbara - ha reso noto la polizia - sono stati trovati entrambi in casa e sono deceduti a causa di ferite da arma da fuoco, così come i loro due nipoti. E’per le ferite da arma da fuoco anche James Lewis, un uomo che stava lavorando nell’abitazione”. I dueavevano 5 e 9 anni. Ora si indaga per ...

Ettore_Rosato : Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente… - robertosaviano : Spesso il racconto del sogno americano ha la meglio sull’osservazione e sull'analisi. Più di 100 milioni di america… - marcodimaio : Ancora una strage negli #USA: sparatoria in un complesso di uffici terminata con 4 morti. Fa bene @POTUS a lanciare… - HuffPostItalia : Sparatoria negli Usa: 5 vittime, tra cui 2 bambini. Morto suicida il killer - AngelaCavelli : RT @Ettore_Rosato: Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente @JoeBiden s… -