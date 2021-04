Scontro frontale sulla Laurentina | parla l’autista del bus | ‘Sono addolorato | auguro rapida guarigione ai feriti’

(Di giovedì 8 aprile 2021) E’ in fase di analisi da parte della Polizia Locale di Ardea la dinamica dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 14, in viaSecondo una prima ricostruzione l’auto, una Dacia guidata da un uomo che aveva con sè in auto sua figlia seduta sul sedile posteriore, non avrebbe rispettato uno stop e sarebbe finita frontalmente contro il pullman. I feriti Nellosono 4 le persone rimaste ferite: si tratta dell’uomo alla guida, di sua figlia e di 2 ragazze che erano a bordo del bus. L’uomo, che versava nelle condizioni più serie, è stato elitrasportato in ospedale. La versione deldel bus La versione sembrerebbe essere confermata anche daldel bus 41 che ha dichiarato:«Il padre é stato distratto dalla ...

E' in fase di analisi da parte della Polizia Locale di Ardea la dinamica dell'incidente avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 14, in via Laurentina. Scontro sulla Laurentina Secondo una prima ricos ...