Recovery, Draghi a Regioni: “Occasione unica, spendere bene” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il piano sul Recovery è ambizioso ma le sfide si vincono insieme. E’ quanto avrebbe detto il premier Mario Draghi alle Regioni e agli Enti locali nel corso della riunione sul Recovery plan, secondo quanto si apprende da fonti presenti all’incontro. Il pacchetto del Pnrr è un’opportunità da cogliere, un’Occasione unica: bisogna spendere e spendere bene, avrebbe affermato il presidente del Consiglio in videoconferenza con le Regioni, e voi siete le nostre antenne sul territorio, quelli più vicini ai cittadini. Il rapporto tra Governo e Regioni deve essere di collaborazione altrimenti queste sfide non si vincono. All’incontro partecipano il premier Draghi, la ministra per gli Affari ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il piano sulè ambizioso ma le sfide si vincono insieme. E’ quanto avrebbe detto il premier Marioallee agli Enti locali nel corso della riunione sulplan, secondo quanto si apprende da fonti presenti all’incontro. Il pacchetto del Pnrr è un’opportunità da cogliere, un’: bisogna, avrebbe affermato il presidente del Consiglio in videoconferenza con le, e voi siete le nostre antenne sul territorio, quelli più vicini ai cittadini. Il rapporto tra Governo edeve essere di collaborazione altrimenti queste sfide non si vincono. All’incontro partecipano il premier, la ministra per gli Affari ...

