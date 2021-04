Real Madrid-Barcellona, Sergio Ramos sicuro: “Senza Messi avremmo vinto più titoli, c’è stato un tempo…” (Di giovedì 8 aprile 2021) Manca davvero poco all'uscita del documentario sulla vita di Sergio Ramos.Nella giornata di venerdì sulla piattaforma Prime Video Espana verrà rilasciato il primo capitolo concernente la carriera del difensore del Real Madrid. Il capitano dei blancos nel corso delle interviste all'interno della serie, come rivelato dal Clarin, ha parlato così di Lionel Messi."Abbiamo sofferto Messi in questo periodo. Forse, se il Barcellona non lo avesse avuto e non lo avessimo avuto davanti a noi, avremmo vinto più titoli. C'è stato un tempo in cui giocavamo contro il miglior Barcellona della storia. Avevamo un grande allenatore come Mourinho ma era difficile per noi affrontarli. Abbiamo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Manca davvero poco all'uscita del documentario sulla vita di.Nella giornata di venerdì sulla piattaforma Prime Video Espana verrà rilasciato il primo capitolo concernente la carriera del difensore del. Il capitano dei blancos nel corso delle interviste all'interno della serie, come rivelato dal Clarin, ha parlato così di Lionel."Abbiamo soffertoin questo periodo. Forse, se ilnon lo avesse avuto e non lo avessimo avuto davanti a noi,più. C'èun tempo in cui giocavamo contro il migliordella storia. Avevamo un grande allenatore come Mourinho ma era difficile per noi affrontarli. Abbiamo ...

Advertising

federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - pisto_gol : Vinicius / Real Madrid (2000) M’Bappe / Psg (1998) Foden / ManchCity (2000) Mason Mount / Chelsea (1999) Il fut… - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - Mediagol : #RealMadrid-Barcellona, Sergio Ramos sicuro: 'Senza Messi avremmo vinto più titoli, c'è stato un tempo...'… - merichanel91 : @juventina____ Anche il Real Madrid lo vuole disperatamente -