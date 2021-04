Pedro | ' Vittoria importantissima Roma unita e con grande mentalità'

Advertising

OfficialASRoma : ??? Pedro: “Abbiamo preso un gol su un nostro errore ma nel secondo tempo abbiamo lottato tutti insieme ottenendo un… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Pedro: 'Vittoria importante, abbiamo fatto una buona partita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Pedro: 'Vittoria importante, abbiamo fatto una buona partita' - gilnar76 : PEDRO: “Vittoria importantissima. Abbiamo lottato tutti insieme come una squadra” #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Pedro: 'Vittoria importante, abbiamo fatto una buona partita' -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Vittoria

Marione.net

Al termine del matchè intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive.A dare laalla Roma sono i gol di Pellegrini (papera clamorosa di Scherpen) e Ibanez (all'... Tra i giallorossi, invece,si muove tanto ma è poco concreto, esattamente come Pellegrini che ...Le parole di Pedro dopo la vittoria della Roma sul campo dell’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League.Al termine del match Pedro è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive ... come una squadra forte e con una grande mentalità. Una vittoria importantissima". In Europa siete un'altra squadra ...