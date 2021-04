Omicidio Torino, 90enne trovato morto in casa: caccia al killer (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso Omicidio Torino, anziano ucciso in casa sua, i carabinieri arrivano dopo una segnalazione. Chiarissimi indizi sul fatto che sia un delitto. Omicidio Torino, le forze dell’ordine sono sulle tracce di un assassino ancora a piede libero. E tutto questo è emerso dopo il rinvenimento del corpo di un uomo in età avanzata, sul cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso, anziano ucciso insua, i carabinieri arrivano dopo una segnalazione. Chiarissimi indizi sul fatto che sia un delitto., le forze dell’ordine sono sulle tracce di un assassino ancora a piede libero. E tutto questo è emerso dopo il rinvenimento del corpo di un uomo in età avanzata, sul cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Torino Ucciso a coltellate in casa: un uomo arrestato dai carabinieri confessa il delitto Un 50enne è stato arrestato durante la scorsa notte dai carabinieri di Torino che stanno indagando sull' omicidio di un uomo di 91 anni , ritrovato senza vita nella sua abitazione nel pomeriggio di ...

Torino, omicidio nella notte: arrestato 50enne di Paternò TORINO - Un pregiudicato originario di Paternò, di 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per l'omicidio di Vincenzo Rossi, il 91enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate nella sua abitazione di Torino. L'uomo è stato fermato nella notte alla stazione di Porta Nuova. Secondo quanto ...

Omicidio a Torino, novantenne ucciso a coltellate in casa. Gli altri inquilini: "Lo abbiamo sentito urlare" La Repubblica Omicidio Torino, 90enne trovato morto in casa: caccia al killer Omicidio Torino, le forze dell’ordine sono sulle tracce di un assassino ancora a piede libero. E tutto questo è emerso dopo il rinvenimento del corpo di un uomo in età avanzata, sul cui corpo sono ...

Anziano ucciso a Torino a coltellate, arrestato un siciliano Salvatore Strano, 50 anni, originario di Paternò (Catania) è l'uomo che ieri pomeriggio, 7 aprile, ha ucciso a coltellate il 91enne Vincenzo Rossi.

