(Di giovedì 8 aprile 2021) Stava lavorando a bordo di una gru quando, sollevando un braccio, ha urtato i fili dell’alta tensione ed è rimasto. E’così, sul, un operaio di 45originario di Terracina, in provincia di Latina. Il terribile incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14.20, in Piazza di Mario a Velletri, dove si stanno svolgendo dei lavori e l’intera squadra di operai era sul posto, con loro anche il responsabile della ditta. Inutili i tempestivi soccorsi, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che confermare il decesso di. Tragico incidente sula Velletri:45enne Tanto lo sgomento tra chi conosceva...

Advertising

CorriereCitta : Morto folgorato sul lavoro a 45 anni: la vittima è Pietro Antonelli - emobranco : RT @Gazzettino: Il vandalo delle Poste è morto folgorato vicino ad un traliccio - Gazzettino : Il vandalo delle Poste è morto folgorato vicino ad un traliccio - News24_it : Tragedia a Velletri, operaio morto folgorato dai cavi dell'alta tensione - RomaToday - zazoomblog : Incidente sul lavoro a Velletri operaio morto folgorato - #Incidente #lavoro #Velletri #operaio -

Ultime Notizie dalla rete : Morto folgorato

Potrebbe essere rimasto, ma non si esclude neppure il gesto estremo. La vicenda legata ad Abdelouahed Atourabi ha lasciato tutta la Saccisica con il fiato sospeso per diversi mesi. Per ben ...Tragedia a Velletri dove un operaio di 45 anni di Terracina èsul lavoro in via Piazza di Mario, una zona periferica del comune dei Castelli Romani. L'uomo stava scaricando dei materiali quando, per cause da accertare, ha toccato dei fili dell'alta ...Ore 9.00 - Devastò l'ufficio postale di Piove di Sacco: trovato morto folgorato. A questo link l'articolo. Ore 8.00 - Tragico lutto nella sanità padovana e veneta: è scomparso il dottor Gianfranco ...Operaio 45enne urta i cavi dell’alta tensione: muore folgorato sul posto di lavoro stava effettuando degli scavi con un braccio meccanico.