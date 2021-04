Mistero sul dipinto che stava per andare all'asta a 1.500 euro. Sgarbi: "È un Caravaggio" (Di giovedì 8 aprile 2021) Si fa il nome di Caravaggio per un Ecce Homo che stava per andare all’asta a Madrid per appena 1.500 euro, in una vendita presso la casa Ansorena: nel catalogo, figurava come un’Incoronazione di spine della cerchia di José de Ribera, seguace del caravaggismo. Poi è stato ritirato affinché non figurasse più nell’asta in programma alle 18 dell?8 aprile. Lo Stato spagnolo lo ha vincolato: una volta acquistata, l’opera dovrà rimanere entro i confini. A legare il quadro al nome del pittore lombardo è ora una studiosa tra i massimi esperti del Merisi, la storica dell’arte Maria Cristina Terzaghi, che sulle pagine di Repubblica ha spiegato: “Il manto di porpora di cui viene rivestito il Cristo ha la stessa valenza compositivo del rosso della Salomé del Prado di Madrid” ... “Quest’opera ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Si fa il nome diper un Ecce Homo cheperall’a Madrid per appena 1.500, in una vendita presso la casa Ansorena: nel catalogo, figurava come un’Incoronazione di spine della cerchia di José de Ribera, seguace del caravaggismo. Poi è stato ritirato affinché non figurasse più nell’in programma alle 18 dell?8 aprile. Lo Stato spagnolo lo ha vincolato: una volta acquistata, l’opera dovrà rimanere entro i confini. A legare il quadro al nome del pittore lombardo è ora una studiosa tra i massimi esperti del Merisi, la storica dell’arte Maria Cristina Terzaghi, che sulle pagine di Repubblica ha spiegato: “Il manto di porpora di cui viene rivestito il Cristo ha la stessa valenza compositivo del rosso della Salomé del Prado di Madrid” ... “Quest’opera ...

Advertising

lellinara : RT @HuffPostItalia: Mistero sul dipinto che stava per andare all'asta a 1.500 euro. Sgarbi: 'È un Caravaggio' - HuffPostItalia : Mistero sul dipinto che stava per andare all'asta a 1.500 euro. Sgarbi: 'È un Caravaggio' - ErionBello : @nox2793 Senso un vero mistero, perché altrimenti sarebbe forte forte. A lui darei un ultima chance, sul resto concordo in tutto - Gianciarla : RT @la_tinella: L’atteggiamento di #Erdogan non stupisce. Della sua mentalità maschilista non ne ha mai fatto mistero, ma il presidente del… - la_tinella : L’atteggiamento di #Erdogan non stupisce. Della sua mentalità maschilista non ne ha mai fatto mistero, ma il presid… -