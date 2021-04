Milano, «mascherine a parenti e amici anziché a Rsa e farmacie»: arrestato sindaco di Opera. Il prefetto lo sospende (Di giovedì 8 aprile 2021) mascherine per famigliari e dipendenti comunali e amici quando durante la pandemia non si trovavano. La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri che hanno portato oggi agli... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 aprile 2021)per famigliari e dipendenti comunali equando durante la pandemia non si trovavano. La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri che hanno portato oggi agli...

