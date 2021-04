M5S: addio a Rousseau, da settimana prossima il Movimento si fa la 'sua' piattaforma (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - L'addio all'associazione Rousseau, con il divorzio del M5S, ormai sembra solo questione di ore. A quanto apprende l'Adnkronos, la settimana prossima verrà dato un incarico formale per la realizzazione di una nuova piattaforma, proprietà del M5S e nuova base della 'democrazia diretta' professata dal Movimento. Ad occuparsene saranno 4-5 persone, individuate da Beppe Grillo in persona. Uno-due mesi per realizzare la nuova creatura che prenderà il posto di Rousseau, ma che, questa è l'idea per tagliare i ponti con il passato, sarà un patrimonio del M5S. Restando nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida del Movimento in futuro, da qui al 2050, per dirla alla Grillo. La nuova piattaforma avrebbe un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - L'all'associazione, con il divorzio del M5S, ormai sembra solo questione di ore. A quanto apprende l'Adnkronos, laverrà dato un incarico formale per la realizzazione di una nuova, proprietà del M5S e nuova base della 'democrazia diretta' professata dal. Ad occuparsene saranno 4-5 persone, individuate da Beppe Grillo in persona. Uno-due mesi per realizzare la nuova creatura che prenderà il posto di, ma che, questa è l'idea per tagliare i ponti con il passato, sarà un patrimonio del M5S. Restando nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida delin futuro, da qui al 2050, per dirla alla Grillo. La nuovaavrebbe un ...

Advertising

HuffPostItalia : M5s dice addio a Rousseau: da settimana prossima il via alla nuova piattaforma - TV7Benevento : M5S: addio a Rousseau, da settimana prossima il Movimento si fa la 'sua' piattaforma... - TiscaTi : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti su quello che succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - CirianiCarlo : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti su quello che succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti su quello che succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi -