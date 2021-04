Lutto per Calcutta, è morta la madre Donatella Galeotti: aveva 58 anni (Di giovedì 8 aprile 2021) È morta a 58 amni Donatella Galeotti, la mamma del cantante indie Calcutta, nome d’arte di Edoardo D’Erme. La donna è arrivata martedì sera al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina con forti dolori alla testa ed è deceduta poche ore dopo il ricovero. Insegnante al liceo Alessandro Manzoni di Latina e attrice di teatro, Donatella Galeotti era molto conosciuta nella zona. Proprio nei giorni scorsi Calcutta era tornato nella sua città natale per trascorrere le vacanze di Pasqua in famiglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Èa 58 amni, la mamma del cantante indie, nome d’arte di Edoardo D’Erme. La donna è arrivata martedì sera al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina con forti dolori alla testa ed è deceduta poche ore dopo il ricovero. Insegnante al liceo Alessandro Manzoni di Latina e attrice di teatro,era molto conosciuta nella zona. Proprio nei giorni scorsiera tornato nella sua città natale per trascorrere le vacanze di Pasqua in famiglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per "Aiutateci a ritrovare mia mamma Silvana" La scomparsa della madre si somma al lutto ancora fresco per la morte del padre, deceduto in Portogallo lo scorso gennaio. "Mia mamma è scomparsa la domenica delle Palme dalla spiaggia di San ...

Lutto nel mondo genoano: è morto Lino, tifoso della Nord Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il mondo dei tifosi genoani è in lutto: è morto Lino, supporter della Gradinata Nord, amato da tutti, come si legge dai tantissimi messaggi sui social. Anche Claudio ...

Busca in lutto per la scomparsa del 17enne Lorenzo Martini - La Guida LaGuida.it Coronavirus, altro dramma in Campania: muore 48enne padre di tre figli In lutto la comunità irpina di Montemiletto. Il Covid ha ucciso il 48enne Gerardo Brogna, padre di tre figli. L’uomo era ricoverato al Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di ...

Covid-19, Pula in lutto: è morto il noto imprenditore Carlo Monni Lutto a Pula per la morte dell’imprenditore Carlo Monni. Il presidente di Cosatec, azienda leader in Sardegna nella domotica e nella progettazione di impianti industriali, aveva 81 anni ed era ...

