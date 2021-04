Lino Banfi, l’appello: “Raghezzi, fatelo per riavere la vostra vita” (Di giovedì 8 aprile 2021) Lino Banfi fa un appello al senso di responsabilità. Ai “Raghezzi” l’attore raccomanda: “fatelo per riavere la vostra vita” Lino Banfi è forse l’attore pugliese più famoso d’Italia. Il suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021)fa un appello al senso di responsabilità. Ai “” l’attore raccomanda: “perlaè forse l’attore pugliese più famoso d’Italia. Il suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

renzo_carito : @byredo2020 Quello che hai scritto mi ricorda Lino Banfi.... Per dire male male dice mele mele.... Divertentissimo!! - anates_it : @Iosonolagomma Se penso al povero Lino Banfi, che dopo aver scritto indimenticabili pagine di cinema si è ridotto a… - andrea_gasperin : @Alexiel85 @adelemecca Il multitasking esiste, è stato inventato da Lino Banfi in un noto film (segue fermoimmagine… - SteveBestOne : RT @zuzzusierattusi: Paolo Villaggio, Lino Banfi e Gastone Moschin in 'Com'è dura l'avventura' (Flavio Mogherini, 1987). Archivio Getty –… - Giorgia2805 : Claudio Amendola è un po’ come Lino Banfi. Quando li guardi vedi sempre come pentole e bicchieri e nonno Libero.… -