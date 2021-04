La Spagna non cede al ricatto Uefa, gli Europei non si giocheranno a Bilbao (Di giovedì 8 aprile 2021) Scaduti i termini entro cui l’Italia e gli altri Paesi “ospitanti” dovevano far sapere all’Uefa se saranno in grado o meno di rispettare il diktat “o si gioca con gli stadi aperti o gli Europei ve li scordate” è cominciato il conto in sottrazione delle sedi disposte ad ospitare gli Europei. Il primo Paese a tirarsi fuori è la Spagna. La Rfef, la Federcalcio spagnola, ha ufficializzato che “a causa delle condizioni sanitarie stabilite dal governo basco”, non è possibile garantire fin d’ora l’apertura al pubblico del ‘San Mames’ di Bilbao. L’Uefa se ne dovrà fare una ragione: meno uno. Ne seguiranno probabilmente altri. La seconda sede a saltare potrebbe essere Dublino. La Football Association of Ireland, su consiglio e direttive del governo, ha notificato all’Uefa che a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Scaduti i termini entro cui l’Italia e gli altri Paesi “ospitanti” dovevano far sapere all’se saranno in grado o meno di rispettare il diktat “o si gioca con gli stadi aperti o glive li scordate” è cominciato il conto in sottrazione delle sedi disposte ad ospitare gli. Il primo Paese a tirarsi fuori è la. La Rfef, la Federcalcio spagnola, ha ufficializzato che “a causa delle condizioni sanitarie stabilite dal governo basco”, non è possibile garantire fin d’ora l’apertura al pubblico del ‘San Mames’ di. L’se ne dovrà fare una ragione: meno uno. Ne seguiranno probabilmente altri. La seconda sede a saltare potrebbe essere Dublino. La Football Association of Ireland, su consiglio e direttive del governo, ha notificato all’che a ...

