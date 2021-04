La meta più bella del nostro rugby Clara debutta come arbitro nel Top 10 (Di giovedì 8 aprile 2021) Clara Munarini sarà la prima direttrice di gara italiana a debuttare nel massimo campionato maschile nazionale, arbitrando sabato prossimo il sedicesimo turno del Peroni TOP10 tra rugby Viadana 1970 e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)Munarini sarà la prima direttrice di gara italiana are nel massimo campionato maschile nazionale, arbitrando sabato prossimo il sedicesimo turno del Peroni TOP10 traViadana 1970 e ...

Ultime Notizie dalla rete : meta più La meta più bella del nostro rugby Clara debutta come arbitro nel Top 10 "Insieme alle colleghe ed ai colleghi Consiglieri rivolgo a Clara i nostri più sinceri e sportivi auguri per il debutto nel massimo campionato, e per muovere insieme a tutto il nostro movimento un ...

