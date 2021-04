Juventus, nessun contatto con l’Atletico per Morata: in bilico il futuro dello spagnolo (Di giovedì 8 aprile 2021) Il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da decidere, e rischia di diventare una telenovela nella prossima sessione estiva di calciomercato. In prestito alla Juventus in questa stagione, il 28enne attaccante spagnolo è nelle mani dei bianconeri, che possono prolungare il prestito di un’altra annata a 10 milioni di euro oppure riscattarlo per intero a 45. Secondo quanto riportato da Marca, però, non c’è stato ancora alcun contatto tra Atletico Madrid e la Vecchia Signora. Un possibile segnale di ritorno a Madrid, soprattutto in caso la Juve non si qualificasse per la prossima Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildi Alvaroè ancora tutto da decidere, e rischia di diventare una telenovela nella prossima sessione estiva di calciomercato. In prestito allain questa stagione, il 28enne attaccanteè nelle mani dei bianconeri, che possono prolungare il prestito di un’altra annata a 10 milioni di euro oppure riscattarlo per intero a 45. Secondo quanto riportato da Marca, però, non c’è stato ancora alcuntra Atletico Madrid e la Vecchia Signora. Un possibile segnale di ritorno a Madrid, soprattutto in caso la Juve non si qualificasse per la prossima Champions League. SportFace.

