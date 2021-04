Isola dei Famosi 2021, stasera non va in onda: perché giovedì 8 aprile non c’è in tv e quando torna (Di giovedì 8 aprile 2021) giovedì di pausa per il reality l’Isola dei Famosi. Questa sera su Canale 5 non andrà in onda la classica puntata in diretta, ma per le avventure dei naufraghi in Honduras bisognerà aspettare lunedì. Niente doppio appuntamento settimanale. Ma perché? E’ stata proprio Ilary Blasi, durante la puntata di lunedì scorso, ad annunciare che oggi ci sarà in Honduras la partenza di Supervivientes, la versione spagnola del programma. Isola dei Famosi 2021, perché stasera non va in onda? “Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda. Lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021)di pausa per il reality l’dei. Questa sera su Canale 5 non andrà inla classica puntata in diretta, ma per le avventure dei naufraghi in Honduras bisognerà aspettare lunedì. Niente doppio appuntamento settimanale. Ma? E’ stata proprio Ilary Blasi, durante la puntata di lunedì scorso, ad annunciare che oggi ci sarà in Honduras la partenza di Supervivientes, la versione spagnola del programma.deinon va in? “Ho una comunicazione importante da farviquestonon andremo in. Lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - zorzando2554 : Ma che eh sto post dell'isola dei famosi visto adesso ???? #tzvip - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2021, stasera non va in onda: perché giovedì 8 aprile non c'è in tv e quando torna #isola… -