(Di giovedì 8 aprile 2021) Trentadue ex militari condannati all’ergastolo in Turchia, gli Stati Uniti annunciano la ripresa degli aiuti ai palestinesi, la sinistra ambientalista vince le elezioni in Groenlandia. Leggi

