Immobile | “Devo ritrovare il gol L’assenza di pubblico mi condiziona perché…”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Cirosi confessa. L'attaccante della Lazio e Scarpa d'Oro in carica, ha parlato attraverso il canale Twitch GL17CH del proprio momento di forma ma anche della stagione in corso con particolare riferimento alle diverse giornate a secco di gol con la maglia biancoceleste. Un rendimentoto anche dall'assenza delnegli stadi.ALLARME IN CASA LAZIO: UN POSITIVO AL COVIDa 360°caption id="attachment 1055637" align="alignnone" width="847", getty images/caption"La mia giornata tipo? Quello che t'ammazza di più sono i viaggi e il resto, partite e allenamenti sono la cosa migliore. Con la Nazionale abbiamo dovuto fare delle trasferte impegnative. A livello organizzativo tutto bene, anche se siamo molto limitati dal Covid", ha detto. "La ...

ROMA - " Passami la palla davanti alla porta che mi devo sbloccare, ormai sono sette partite" . Lo dice chiaro e tondo Ciro, pure davanti alla PlayStation durante una live sul canale Twitch di GL17CH. L'attaccante della Lazio fa le prove su ...'Passami la palla davanti alla porta che mi devo sbloccare, ormai sono sette partite' è quello che ad un certo punto ha detto scherzando il bomber napoletano. Intervista: sulla sua giornata ...