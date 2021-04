Giorgetti, valutiamo golden power per filiere ora escluse (Di giovedì 8 aprile 2021) "Stiamo valutando la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della golden power anche anche a filiere che allo stato ne sono esclude e rivestono un evidente rilievo nell'assetto economico ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) "Stiamo valutando la possibilità di estendere l'ambito di applicazione dellaanche anche ache allo stato ne sono esclude e rivestono un evidente rilievo nell'assetto economico ...

INDOTTO EX ILVA: CONFRONTO CON IL MINISTRO dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti Una proposta che il Ministro Giorgetti, dopo una panoramica sui principali aspetti attinenti al mercato dell’acciaio e le criticità circa l’attuale situazione dello stabilimento tarantino, si è ...

