Future USA positivi. Spicca il Nasdaq (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in rialzo. La borsa a stelle e strisce non dovrebbe dare troppo peso al fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA sono cresciute per la seconda settimana consecutiva, mentre gli analisti erano per un calo. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,09% a 33.293 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,25% a 4.080 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, segnando un rialzo dello 0,82% a 13.715 punti. Gli investitori sono stati rassicurati, ieri sera, dai verbali del braccio di politica monetaria della Federal Reserve. Le minute del FOMC hanno indicato che la Banca centrale USA resta pronta a intervenire ancora per prevenire eventuali rischi. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in rialzo. La borsa a stelle e strisce non dovrebbe dare troppo peso al fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA sono cresciute per la seconda settimana consecutiva, mentre gli analisti erano per un calo. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,09% a 33.293 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,25% a 4.080 punti. Il derivato sulè invece il migliore, segnando un rialzo dello 0,82% a 13.715 punti. Gli investitori sono stati rassicurati, ieri sera, dai verbali del braccio di politica monetaria della Federal Reserve. Le minute del FOMC hanno indicato che la Banca centrale USA resta pronta a intervenire ancora per prevenire eventuali rischi.

