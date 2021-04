Formula E, Raggi: Roma laboratorio vivente, futuro atterrato in città (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “Quando ci e’ stata proposta la Formula E per noi e’ stato il futuro che atterrava in citta’. Gia’ nel 2019 abbiamo sviluppato un piano urbano per la mobilita’ sostenibile, implementando metro, tram e passando all’elettrico grazie a un piano di colonnine elettriche che pian piano sta prendendo vita”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa di presentazione dell’E-Prix di Formula E che si correra’ sul circuito dell’Eur nel doppio appuntamento di sabato e domenica. “Portare nel cuore di una citta’ millenaria questa gara e’ il segno del futuro che si realizza, non potevamo che abbracciare questa proposta che rimarra’ con noi altri 5 anni e ne siamo orgogliosi”, ha aggiunto Raggi. “Inoltre, con la pandemia ci siamo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)– “Quando ci e’ stata proposta laE per noi e’ stato ilche atterrava in citta’. Gia’ nel 2019 abbiamo sviluppato un piano urbano per la mobilita’ sostenibile, implementando metro, tram e passando all’elettrico grazie a un piano di colonnine elettriche che pian piano sta prendendo vita”. Cosi’ la sindaca di, Virginia, durante la conferenza stampa di presentazione dell’E-Prix diE che si correra’ sul circuito dell’Eur nel doppio appuntamento di sabato e domenica. “Portare nel cuore di una citta’ millenaria questa gara e’ il segno delche si realizza, non potevamo che abbracciare questa proposta che rimarra’ con noi altri 5 anni e ne siamo orgogliosi”, ha aggiunto. “Inoltre, con la pandemia ci siamo ...

